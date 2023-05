1 David Höller ist in Herrenberg aufgewachsen und möchte gern dorthin zurück. Foto: Leonie Schüler

Sternekoch David Höller hat vor einem Jahr im Herrenberger Edelrestaurant Nova gekündigt. Seither schmiedet er am Plan für ein neues Lokal in der Gegend. Ein Gespräch über High-End-Gastronomie, Selbstständigkeit und den Mut, etwas zu wagen.















Danach gefragt, was er Gästen in einem Restaurant bieten möchte, sagt David Höller kurz: „Gutes Essen.“ Er bereite das zu, was ihm schmecke. „Ich will einfach schön kochen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gastgeber“, sagt der 36-Jährige. Mit dieser simplen wie klaren Kochformel hat der gebürtige Herrenberg es geschafft, sich in wenigen Jahren an die Spitze der deutschen Kochszene hochzuarbeiten.