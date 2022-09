1 David Garrett auf seiner aktuellen Tour Foto: Imago/Bernd /Alfanz

Da hat einer richtig Spaß: David Garrett hat in der Stuttgarter Schleyerhalle bewiesen, dass Beethoven, Bee Gees und Beatles gut zusammenpassen. Das Publikum und er selbst sind happy.















Link kopiert

Rockmusik mit der Geige, geht das? Wenn der Geiger David Garrett heißt, auf jeden Fall! Auch wenn der blonde Beau zur Unterstützung gleich drei Gitarristen, darunter einen am Bass, mitgebracht hat, so sorgt Garrett bei seinem bejubelten Auftritt in der gut besuchten Schleyerhalle doch höchstselbst für den rockigen Groove. Mal auf der akustischen Violine, mal auf der verzerrten E-Geige wirft er sich dann in Posen, wie man sie von den Rocklegenden kennt, stets im Fokus der Bühnenkamera, die seine Finger auf zwei Monitore rechts und links der Bühne überträgt.