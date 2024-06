Dauerregen in Stuttgart: „Jetzt ist jeder Tropfen einer zu viel“

Dauerregen in Stuttgart

13 Das Technische Hilfswerk (THW) musste helfen, die Schiffe des Neckar Käpt’n zu vertäuen. Foto: Andreas Rosar

Am Freitag und Samstag war es für die Feuerwehr recht ruhig in Stuttgart. Am Sonntag war dann aber jeder Wassertropfen einer zu viel – die Einsätze häuften sich – und das Abschlusswochenende des Hamburger Fischmarkts ist buchstäblich ins Wasser gefallen.











Ein sintflutartiger Regenguss, dann Sonnenschein, drei Stunden später kamen wieder Wassermassen vom Himmel: Der Sonntag ist für die Feuerwehr in Stuttgart weitaus aufregender gewesen als die Tage zuvor, an denen rundherum in der Region das Regenwetter schon zu etlichen brenzligen Situationen geführt hatte.