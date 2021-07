1 Regenschirme sind das wichtigste Accessoire – nicht nur in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Regen am Dienstag war erst ein Vorgeschmack. Denn jetzt nimmt Tief Bernd richtig Fahrt auf und bringt Dauerregen. Zehn bis 25 Liter können in der Region Stuttgart auf den Quadratmeter fallen.

Stuttgart - Tief Bernd nimmt am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag erst richtig an Schwung auf. Dann wird heftiger Dauerregen über der Region Stuttgart niedergehen. „Es wird abends anfangen und dann regnet es die ganze Nacht durch“, sagt Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.

Dabei kommen in der Region Stuttgart zehn bis 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Südlich der Landeshauptstadt, im Raum Tübingen und Reutlingen können sogar 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. „Erst am Donnerstagfrüh zieht das Regengebiet gegen Osten ab“, so Crouse weiter.

Labile Luftmassen sorgen für Gewitter und Schauer

Das bedeutet aber nicht, dass Tief Bernd die Luft ausgeht. „Die Luftmassen sind auch im Laufe des Donnerstags und am Freitag noch extrem labil geschichtet“, erklärt der Meteorologe. Schon Donnerstagmittag ziehen wieder Gewitter auf, die heftige Schauer mitbringen. „Es können bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen.“ Ähnlich sieht die Lage am Freitag aus.

„Trockener wird es erst zum Wochenende“, sagt der Mann vom Deutschen Wetterdienst voraus. Der Samstag zeigt sich zwar noch stark bewölkt, aber trocken. Am Sonntag ziehen die Wolken dann endgültig ab. Und der Beginn nächster Woche zeige sich bilderbuchhaft sommerlich, verspricht Crouse: „Dann bekommen wir Hochdruck, heiteres Wetter und 26 Grad.“

In Teilen von Deutschland hat Tief Bernd bereits für eine unruhige Nacht gesorgt: Im Norden Bayerns musste der Katastrophenfall ausgerufen werden.