Dauerproblem bei Pforzheim: Der Stillstand auf der A8 geht weiter
Aprilscherz mir ernstem Hintergrund: Nicht nur der Pforzheimer FDP-Landtagsabgeordnete Erik Schweickert ist genervt von dem Dauerstau auf der A8. Foto: privat

Staus gehören zum Verkehrsalltag, aber die Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim toppt alles. Jetzt verlängern sich die Arbeiten um ein weiteres Jahr.

Von Stuttgart zügig nach Karlsruhe fahren, das ist seit Jahren ein schöner Autofahrertraum. Seit Jahrzehnten währt der sechsstreifige Ausbau der Strecke, aber ein Pfropfen ist unverändert verstopft, und das wird sich so bald nicht ändern. Entlang der Pforzheimer Senke, bei Planern Enzquerung genannt, herrscht auf 4,8 Kilometern Länge meist Stillstand.

