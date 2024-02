1 Die Einfahrt zur Tiefgarage Zentrum. Sie wird nicht nur zum Parken genutzt. Foto: /Peter Stotz

Reichenbach beschließt höhere Gebühren für Dauerparkplätze. Die Kommune will die Nutzung der Garage als Freizeittreff in den Griff bekommen.











Die monatliche Gebühr für einen gemeindeeigenen Stellplatz in der Tiefgarage Zentrum in Reichenbach wird deutlich höher. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Mieter von März an statt wie bisher 30 Euro künftig 50 Euro pro Monat an die Gemeindekasse überweisen müssen.