1 Die Fans halten dem VfB Stuttgart weiter die Treue. Das drückt sich auch in Zahlen aus. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Fans sind nach dem Happy End im Abstiegskrimi heiß auf den VfB Stuttgart – weshalb der Fußball-Bundesligist schon jetzt großen Zulauf hat.















Link kopiert

Der Boom um den VfB Stuttgart hält nach dem Happy End im Abstiegskrimi an: Der Fußball-Bundesligist steuert bei den Mitgliederzahlen auf einen Rekord zu – und auch beim Verkauf der Dauerkarten läuft es für den VfB bestens. Bereits kurz nach dem Verkaufsstart wurde eine Bestmarke erreicht. Innerhalb der ersten 24 Stunden verlängerten mehr als 6000 Dauerkartenbesitzer aus der Saison 2019/2020 in der sogenannten Wiederkaufsphase ihr Abonnement für sämtliche Ligaheimspiele in der kommenden Spielzeit. Jetzt sind es nach einer Woche bereits 13 000 Dauerkarten, die an den Fan gebracht wurden. Und ein Ende der Ticketjagd ist nicht absehbar.

Bisherige VfB-Dauerkartenbesitzer können sich noch bis Montag, 13. Juni, ihre Saisonkarte sichern. Am Montag, 20. Juni, beginnt dann der Dauerkartenverkauf für Mitglieder – und diese werden wohl genau aus diesem Grund immer mehr. Die Stuttgarter registrieren einen deutlichen Zuwachs. Schwankten die Zahlen zuletzt um die 72 000 Mitglieder, steuert der VfB nun klar auf eine neuen Höchststand zu: 75 000.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Philipp Lahm blickt auf seine VfB-Zeit

Auch hier zeigt sich, dass sich der Traditionsverein trotz der sportlich schwierigen Saison großer Beliebtheit erfreut. Was die Verantwortlichen lächeln lässt, sie aber ebenso erleichtert. Denn pandemiebedingt war kaum einzuschätzen, wie sich die Anhänger nach Lockerung der Coronamaßnahmen verhalten werden. Nun wird die Mercedes-Benz-Arena modernisiert, und die VfB-Spiele werden auf einer Baustelle ausgetragen – doch die VfB-Fans bleiben treu.