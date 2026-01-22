Dauerhafte Schließung: Im Solebad Cannstatt gibt es bald keine Sauna mehr
1
Auch ohne Sauna noch attraktiv: das Solebad Cannstatt Foto: © Stuttgarter Bäder

Nur noch einige Monate können Besucher des Solebads Cannstatt den Saunabereich nutzen. Dann wird dieser aus Kostengründen geschlossen. Ein neuer Pächter steht bereit.

Für viele Fans des Solebads Cannstatt (früher Mineralbad) dürfte es ein schwerer Schlag sein: in absehbarer Zeit wird es dort keine Sauna mehr geben. Wie ein Stadtsprecher bestätigte, soll der Saunabetrieb aus Kostengründen „dauerhaft eingestellt“ werden. Die Fläche im zweiten Obergeschoss soll stattdessen an die Firma Nanz medico vermietet werden, die ihr Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) dort erweitern will. Dies hat der Gemeinderat im Zuge der Haushaltsberatungen kurz vor Weihnachten beschlossen.

