1 Dauercamper-Runde vor dem neuen Wohnwagen von Gerd Heusel (rechts) mit (von links) Christine und Felix Hecht, Renate Stooss und Hartmut Höhne. Foto: Uli Lancé

Wohl dem, der in diesem Corona-Sommer einen Wohnwagenstellplatz am Bodensee sicher hat – so wie die Dauercamper an der Birnau, die dort vor 25 Jahren selbst die Herrschaft übernommen haben.

Uhldingen-Mühlhofen - Die Grenzlinie verläuft beim Campingplatz Maurach entlang der Zufahrtsstraße. Die Touristen haben davon natürlich keine Ahnung. Die haben nur Augen für den Bodensee. Bei den Dauercampern ist das anders. Sie wissen: Das Gelände links des Wegs ist fest in Reutlinger Hand. Wer aus Pfullingen kommt, hat seinen Wohnwagen hingegen auf der rechten Seite stehen. Das war auf dem Platz unterhalb der Wallfahrtskirche Birnau schon immer so. Gefeiert wird aber doch meistens gemeinsam. Da sitzt man mal hier und mal dort vor dem Wohnwagen und erfährt oft erst viel später, dass der Gerd mit den Bermuda-Jeans, der einem gerade nachschenkt, mit Nachnamen Heusel heißt und daheim in Pfullingen ein großes Ingenieurbüro besitzt. „Wir sind hier alle per Du“, sagt Hartmut Höhne, selbst Mitinhaber einer Gartenbaufirma in Reutlingen, und seit mehr als 40 Jahren in Maurach. „Zu Hause ist das viel komplizierter.“