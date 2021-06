1 Nichts geht vor an der Südseite der Nellinger Realschule. Planen dienen als provisorischer Sonnenschutz. Foto: Ines Rudel

Wegen eines Streits mit einer Stahlbau-Firma ziehen sich die Sanierungsarbeiten an der Realschule in Nellingen in die Länge.

Ostfildern - Warum geht nichts voran an der Realschule in Nellingen? Beim Blick auf die Bauzäune, die seit Jahren das Bild um das Gebäude im Schulzentrum prägen, wird sich so mancher diese Frage stellen. Eine Firmeninsolvenz, wie gelegentlich gemutmaßt wird, steckt nicht dahinter. Dass sich der Abschluss der Rundumsanierung immer wieder hinauszögert, hat einen anderen Grund: Die Stadt Ostfildern als Auftraggeber liegt über Kreuz mit einem Stahlbau-Unternehmen, das die Arbeiten für die Konstruktion der Fassade, die als Fluchtsteg und zugleich als Sonnenschutz dienen soll, nicht in der Weise ausführt, wie es der Bauplan vorsieht. Es geht um die konkrete Umsetzung der planerischen Vorgaben, aber auch um Fragen der eingesetzten Materialien. Und letztlich natürlich auch um die Kosten.