Dauer-Baustelle in Stuttgart: Illegaler Schleichweg nervt Anwohner – „Die sind zu faul, um umzudrehen“
9
Die Sanierung des Kanalnetzes in der Kappelbergstraße dauert bis März 2027. Foto: Alexander Müller

Mehr als ein Jahr lang ist die Kappelbergstraße aufgrund von Kanalarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer suchen sich daher nun andere Wege – unerlaubt.

Wenn Sabrina Graf derzeit mit ihren Kindern das Haus verlässt, spielt die Angst immer mit. Der Grund sind die vielen Fahrzeuge, die im Augenblick die Hangstraße befahren – „teilweise in einem Höllentempo“. Der an manchen Stellen nicht einmal drei Meter breite Weg zwischen den Wohnhäusern und den angrenzenden Weinbergen dient als Ausweichstrecke, dabei ist dieser lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. „Die sind einfach nur zu faul, um umzudrehen“, weiß die zweifache Mutter. Mehrfach sei es im Begegnungsverkehr zu gefährlichen Situationen gekommen, ein Kleintranstropter habe auch bereits einen Laternenmasten gestreift. Denn seit gut einer Woche ist die Kappelbergstraße, die Hauptverbindung zwischen dem Ortskern von Untertürkheim und dem Stadtteil Luginsland sowie weiter nach Fellbach aufgrund von Kanalarbeiten gesperrt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.