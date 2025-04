Dating-Portal bewertet deutsche Politiker: Der schönste Politiker kommt aus Baden-Württemberg

3 Ihm kann die KI offenbar nicht widerstehen: Der Nürtinger FDP-Abgeordnete Dennis Birnstock (34) erhält die höchste Punktzahl, ist allerdings schon vergeben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Welche Partei hat die schönsten, welche die weniger attraktiven Abgeordneten in Deutschland? Das wissen wir jetzt dank künstlicher Intelligenz. Das klingt unangebracht, hat aber durchaus politische Bedeutung.











Link kopiert

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So war es im Märchen. Heute hat man dafür ganz andere Tools. Ein speziell entwickeltes KI-System hat im Auftrag des Online-Dating-Portals „BILD-Dating“ die Mitglieder der deutschen Landesparlamente nach ihrer Attraktivität bewertet. Das niederschmetternde Ergebnis aus südwestdeutscher Sicht: Die baden-württembergischen Landtagsabgeordneten sind eher unterdurchschnittlich attraktiv. Auf einer Skala von eins bis zehn erreichen sie die Durchschnittsnote 6,18 und lassen damit lediglich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hinter sich. Der bundesdeutsche Schnitt liegt bei 6,23.

Wiebke Winter (CDU/29) aus Bremen gilt bundesweit als schönste Landtagsabgeordnete. Foto: CDU Bremen

Am besten gefallen der KI demnach die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses (6,58 Punkte), womit sich wieder einmal zeigt, was der einstige Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) schon wusste: Berlin ist „arm, aber sexy“. Das beste Einzelergebnis erzielt die Bremer CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Wiebke Winter, die fast die volle Punktzahl erreichen (9,85). Baden-Württemberg stellt immerhin bundesweit den schönsten Mann. Hinter sechs Frauen hat sich der FDP-Abgeordnete Dennis Birnstock mit 8,86 Punkten auf Platz sieben platzieren können. Die schönsten Frauen im Land sind Sarah Schweizer (CDU) und Nese Erikli (Grüne) mit jeweils 8,15 Attraktivitätspunkten.

Und was ist mit den inneren Werten?

Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel (8,35 Punkte) ist bei den Männern im Land immerhin auf Platz zwei, was seine Chancen für die Landtagswahl im nächsten Jahr durchaus erhöhen könnte. Eine Studie der Uni Düsseldorf hat ergeben, dass die Attraktivität – nach der Bekanntheit – der zweitwichtigste Faktor ist, wenn es um den Wahlerfolg von Politikern geht. Sein Grüner Widerpart Cem Özdemir wurde mangels Landtagsmandat allerdings nicht bewertet. Insgesamt können die Grünen bundesweit bei der KI am besten landen (6,35). Optisch am wenigsten gefallen der KI die Vertreter der AfD (6,04). Ob sie diesen Mangel mit ihren inneren Werten ausgleichen können, muss jeder selbst entscheiden.