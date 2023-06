1 Hitze und Trockenheit hinterließen im Sommer 2022 auch in Stuttgart sichtbare Spuren (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Seit über einem Jahr zeigt die „Klimazentrale“, wie normal das Wetter in Stuttgart und der Region ist. Die Daten erzählen eine Geschichte des Wetters – und wie sich die Menschen an dessen zunehmende Extreme anpassen.















Ungewöhnliche Hitze im Sommer, ein besonders verregnetes Frühjahr? Das Datenprojekt „Klimazentrale Stuttgart“ zeigt für die Region Stuttgart seit mehr als einem Jahr täglich, ob das Wetter im historischen Vergleich normal ist oder nicht – und macht so transparent, wie der Klimawandel inzwischen auch das Wetter hierzulande verändert. Zeit für eine erste Bilanz: Welche Erkenntnisse über Wetter und Klima in der Landeshauptstadt hat die vollautomatische Datenauswertung in einem Jahr ermöglicht? Und welche Veränderungen folgen in der Stadt auf den fortschreitenden Klimawandel? Wir geben sechs Beispiele.