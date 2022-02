1 Einer kam an die richtige Adresse, für die übrigen drei Briefe war es die falsche. Foto: oh

Eine Frau erhält von der Agentur für Arbeit vier Briefe in einem Umschlag. Einer ist an sie gerichtet, die drei anderen an ihr völlig unbekannte Personen. Laut Arbeitsagentur ist an der Datenpanne wahrscheinlich einer Kuvertiermaschine schuld.















Kreis Esslingen - Als Veronika B. (Name geändert) den Brief von der Nürtinger Agentur für Arbeit öffnete, war sie entsetzt: Neben dem korrekt an sie gerichteten Schreiben befanden sich in dem Umschlag drei weitere Briefe, die niemand etwas angehen – außer den Absender und die Adressaten. Absender war ebenfalls die Arbeitsagentur, Adressaten waren drei Personen, die Veronika B. völlig unbekannt waren. Jetzt nicht mehr: Die Schreiben waren keine bloßen Formbriefe, sie enthielten neben den Namen, Adressen und Kundennummern auch vertrauliche Informationen zum Anliegen und zur Situation der Betreffenden. „Ich bin fassungslos, wie bei der Agentur für Arbeit mit persönlichen Daten umgegangen wird und mache mir Sorgen, was mit meinen Daten passiert“, sagt Veronika B., die wegen einer Wiedereingliederung nach einer Krankheit mit der Agentur in Kontakt ist.