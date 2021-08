Wohnen wird immer teurer – und die Wohnungen immer größer. Wie das miteinander zusammenhängt und welche Rolle Singles dabei spielen, erklären wir in unserer Videokolumne „Dataframe“.

Stuttgart - Wohnungen sind teuer, egal ob Miete oder Kauf. Außerdem werden sie immer größer – das zeigt sich in allen Statistiken. Längst werden auch andere Wohnungen gebaut als noch vor einer Generation.

Wie das alles miteinander zusammenhängt, erklären wir in unserer Video-Datenkolumne „Dataframe“. Sie können auch herausfinden, ob Sie auf mehr oder weniger Quadratmetern wohnen als der und die Durchschnittsdeutsche.

