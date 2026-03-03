Das ZDF kommt nach Esslingen: Marietta Slomka berichtet vor der Landtagswahl live aus der Stadt

1 Am Donnerstag ist Marietta Slomka nicht im Studio, sondern in Esslingen. Foto: ZDF/Klaus Weddig

Das ZDF erkundet am Donnerstag für das „Heute-journal“ in Esslingen die Stimmung vor der Landtagswahl. Marietta Slomka und Anna-Maria Schuck sind vor Ort.











Link kopiert

Die jüngsten Meinungsumfragen unterschiedlicher Forschungsinstitute suggerieren, dass es bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg – anders als noch vor einigen Wochen vermutet – doch noch spannend werden könnte. So ist – sowohl laut Infratest dimap als auch dem „ZDF-Politbarometer“ zufolge – der Kampf zwischen CDU und Grünen um Platz eins im Ländle noch nicht entschieden.

Kurz vor der Wahl forciert – vermutlich auch aufgrund dieser Situation – unter anderem das ZDF seine Berichterstattung zur ersten von insgesamt fünf Landtagswahlen in diesem Jahr. Wie üblich wird dabei am Sonntagabend aus einem ZDF-Wahlstudio in Stuttgart gesendet, wo die ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt.

Das „Heute-journal“ kommt zum Teil live aus Esslingen

Allerdings ist der Sender schon vorab in Baden-Württemberg unterwegs. So erkundet das „Heute-journal“ an diesem Donnerstag, 5. März, in Esslingen, wie es sich denn mit der Vorwahlstimmung im Südwesten Deutschlands verhält. Am gleichen Abend wird dann ab 21.45 Uhr ein aktuelles „ZDF-Politbarometer Extra“ zur Landtagswahl ausgestrahlt.

Ein Teil der Sendung kommt aber auch aus Esslingen selbst, denn während Anne Gellinek das „Heute-journal“ aus Mainz moderiert, meldet sich ihre Kollegin Marietta Slomka live aus der Stadt am Neckar zu Wort. In Esslingen ist zudem Anna-Maria Schuck, die Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg, unterwegs und wird sich unter anderem mit Studentinnen und Studenten der Hochschule unterhalten.