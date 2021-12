1 Die Keto Diät gilt als wahre Wunderwaffe gegen Fett. Bei der ketogenen Ernährung handelt es sich um eine Form der Low-Carb-Diät. Foto: pixabay

Wer kennt das nicht? Überall warten die verschiedensten Verlockungen: Angefangen bei dem kleinen Schokoriegel für zwischendurch – bis hin zu einem oder mehreren Gläsern Wein am Abend zur Entspannung. Schnell klettert die Zahl auf der Waage immer weiter nach oben – gemeinerweise immer schneller als sie wieder nach unten geht.















Link kopiert

Spätestens, wenn der Knopf der Lieblingsjeans nicht mehr wirklich zu geht, ist es an der Zeit abzunehmen. Doch Diäten gibt es viele. So manch einer schwört auf Intervallfasten, bei dieser 16:8 Ernährungsmethode essen Sie in einem Zeitraum von 8 Stunden und fasten in den übrigen 16. Jetzt zu denken, man könne in den 8 Stunden ALLES essen, ist ein Irrtum. Denn natürlich kommt es bei einer Abnahme auf das Kaloriendefizit an. Daher ist es besser, die Ernährung grundlegend umzustellen. Die Ketose-Diät eignet sich hervorragend dafür. Stressen Sie sich nicht, eine Umstellung kann dauern, aber je länger Sie am Ball bleiben, desto eher werden neue Verhaltensmuster zur Routine und schließlich Normalität. Unterstützend zur Ketose-Diät wirken Keto Abnehmtropfen. Es gibt etliche Höhle der Löwen Produkte zum Abnehmen, doch im Internet am bekanntesten sind die ketogenen Tropfen aus der Höhle der Löwen. Im Folgenden erfahren Sie alles über die Keto-Diät, lernen die wichtigsten Mythen kennen und wir unterziehen den Tropfen zum Abnehmen aus der Höhle der Löwen einen Keto Test. Dabei werden Keto Erfahrungen näher beleuchtet und wir zeigen Ihnen, wo Sie Keto kaufen können und mit welchen Keto Preis Sie rechnen müssen.

Was versteht man unter Keto-Diät?

Die Keto Diät gilt als wahre Wunderwaffe gegen Fett. Bei der ketogenen Ernährung handelt es sich um eine Form der Low-Carb-Diät. Sie ist kohlenhydrat- und zuckerarm und dafür sehr fettreich. Angestrebt wird, dass der Körper in einen Zustand der Ketose gerät. Normalerweise gewinnt unser Körper Energie aus Kohlenhydraten. Werden diese nicht zugeführt, sucht sich der Körper andere Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. In der Leber werden Fette zu sogenannten Ketonkörper umgewandelt, aus denen der Organismus seine Energie zieht. Diesen Zustand nennt man Ketose. Die Höhle der Löwen Abnehmen Tropfen unterstützen den Prozess der Ketose.

Bei der ketogenen Diät sollten Sie anstreben, Ihren Energiebedarf zu 10 Prozent aus Kohlenhydraten, zu 30 Prozent aus Proteinen und zu 60 Prozent aus Fett zu ziehen. Folgende Lebensmittel sollten daher Tabu sein:

Getreide wie Pasta, Reis oder Müsli

Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Bohnen

Knollen- und Wurzelgemüse wie Kartoffeln, Pastinaken

Zucker wie in Süßigkeiten, Softdrinks oder Saft

Zuckerreiche Obstsorten wie Bananen oder Weintrauben

Fertiggerichte und Gewürzmischungen

Fettarme Diätprodukte

Alkohol

Ungesunde Fette wie in Mayonnaise

Sie sehen, die Liste der verbotenen Lebensmittel ist lang. Schnell stellt sich die Frage, was überhaupt noch erlaubt ist! Doch keine Angst, Sie werden bei der ketogenen Diät nicht verhungern. Folgende Lebensmittel sollten sehr häufig auf Ihrem Teller landen:

Fleisch

Fettiger Fisch wie Lachs oder Thunfisch

Eier

Milchprodukte

Nüsse und Samen

Gemüse, dabei vor allem grünes Gemüse

Gesunde Öle

Zuckerarme Obstsorten wie Beeren.

Sie finden, dass die ketogene Diät sehr viele Fleisch enthält? Das stimmt. Dennoch können Sie auch als Vegetarier auf diese Ernährungsform zugreifen. Sie sollten dann allerdings Ihren Nährstoffhaushalt im Blick behalten, um bei einem Mangel schnell eingreifen zu können. Egal, ob Vegetarier oder nicht, die Diät Tropfen aus der Höhle der Löwen, genauer die Höhle der Löwen Keto Tropfen, können Sie bei Ihrer Keto-Ernährung unterstützen.

Welche Vorteile hat die ketogene Diät?

Es gibt viele Essstörungen wie zum Beispiel das Binge Eating. Binge Eating ist eine der häufigsten Essstörungen, etwa vier Prozent der Bevölkerung zwischen 20-30 Jahren ist davon betroffen. Binge Eating bedeutet unkontrollierte Essattacken – in kurzer Zeit essen die Betroffenen wahllos Lebensmittel in großen Mengen. Hinterher meldet sich das schlechte Gewissen und die Patienten fühlen große Scham. Auslöser für Binge Eating ist oft Stress. Meist hilft nur noch eine Verhaltenstherapie, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen.

Die ketogene Diät kann Sie unterstützen, langfristig eine gesunde Ernährung aufzubauen. Wenn Sie eine Keto-Diät halten, profitieren Sie von vielen Vorteilen. Der wichtigste Vorteil der Keto-Diät ist die Gewichtsabnahme. Dabei zeigen Studien, dass eine Keto-Diät effektiver ist als eine Low-Fat-Diät. Nach der Studie verloren Menschen, die sich ketogen ernährten, doppelt so viel Gewicht und Körperfett wie die Menschen aus der Kontrollgruppe, die sich nach dem Low-Fat-Konzept ernährten. Es wird vermutet, dass das vor allem mit der erhöhten Proteinzufuhr zusammenhängt. Da die ketogene Ernährung zuckerarm ist, stabilisiert sich der Blutzuckerspiegel und die Insulinsensibilität wird verbessert. Eine ketogene Ernährung kann effektiv die Werte bei Diabetes vom Typ 2 verbessern. Bei Diabetes von Typ 2 handelt es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung, bei der die Zellen gegenüber Insulin unempfindlich werden und der Blutzuckerspiegel daher steigt. Ein weiterer Vorteil der ketogenen Diät zeigt sich bei Kindern mit Epilepsie oder bei Alzheimerpatienten. Bei Alzheimer besteht eine Insulinresistenz im Gehirn. Die Ketonkörper, die bei einer Keto-Diät entstehen und die das Gehirn mit Energie versorgen, können geschwächte Zellen zwar nicht regenerieren, aber stärken. Die ketogene Ernährung stärkt auch Ihr Herz, indem Körperfett und Blutdruck sinken. Einen Vorteil der ketogenen Ernährung zeigt sich auch von außen – Ihr Hautbild wird sich verbessern und Akne und Co. haben keine Chance mehr.

Durch Keto Höhle der Löwen können Sie den Prozess der Ketose beschleunigen und so noch eher von den Vorteilen profitieren. Bei den Abnehmen Tropfen aus der Höhle der Löwen können Sie sich durch die Keto Erfahrung anderer Nutzer sich ein Bild von dem Produkt machen.

Höhle der Löwen – Tropfen zum Abnehmen

Die Höhle der Löwen ist eine bekannte Fernsehsendung auf Vox. Bei dieser Sendung werden Startups vorgestellt. Die sogenannten Löwen – genauer prominente Investoren – investieren in die profitabelsten Gründerideen. Wer im Internet nach den Stichwörtern „abnehmen höhle der löwen“ sucht, wird schnell fündig werden. Tatsächlich wurden bei der Höhle der Löwen Abnehmtropfen vorgestellt. Aber tatsächlich keine keto Tropfen Höhle der Löwen. Die vorgestellten Bitterliebe Tropfen – die Höhle der Löwen Diät Tropfen, sind ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus bitteren Kräutern besteht und appetithemmend wirken sollen. Wer genauer recherchiert, wird auch auf Keto Tropfen aus der Höhle der Löwen der Schwestern Anna und Samantha Kerber treffen. Es existieren sogar Fotos von den Schwestern im Internet, wo beide mit den Tränen kämpfen. Doch das ist Fake. Bekannt ist nur das Produkt Bitterliebe als Tropfen aus der Höhle der Löwen, keine Höhle der Löwen ketogenen.

Die dennoch als Höhle der Löwen Keto bekannten Tropfen sollen als Fatburner fungieren. Sie enthalten viele verschiedenen Substanzen, die allesamt natürlichen Ursprungs sind. Die Substanzen der Höhle der Löwen Abnehmen Keto Tropfen sollen die Vorteile der ketogenen Diät unterstützen, indem Sie für die Ketose sorgen. Darüber hinaus sollen die Höhle der Löwen Keto Tropfen gegen Heißhunger und Fressattacken helfen, indem sie das Hungergefühl reduzieren. Die Abnehmtropfen aus der Höhle der Löwen sollen helfen somit, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und erleichtern so die Abnahme

Ob die Höhle der Löwen Tropfen halten was sie versprechen, kann man anhand der Bewertungen anderer Kunden ausmachen, die aus Keto Höhle der Löwen Erfahrungen resultieren. Tatsächlich finden sich im Internet viele positive Berichte über die Höhle der Löwen Tropfen.

Henrik zum Beispiel beschreibt, dass ihm die Tropfen sehr bei der Gewichtsabnahme geholfen haben und er innerhalb von vier Monaten ganze 31kg abgenommen hat. Seine Heißhungerattacken blieben dank der Tropfen aus und so schaffte er es, in den Abnehmmodus zu kommen.

Barbara, ein Sportmuffel, berichtet, dass Sie mit den ketogenen Tropfen plötzlich kein Verlangen mehr nach Süßigkeiten hatte und daher innerhalb von drei Wochen fünf Kilo verlor und somit zügig und ohne große Einschränkungen Ihr Zielgewicht erreichte.

Tatsächlich berichten Nutzer von folgenden Vorteilen bei der Verwendung der Tropfen. Die Tropfen sind einfach in der Handhabung und können leicht und unkompliziert verwendet werden. Heißhungerattacken gehören der Vergangenheit an. Damit einhergehend kommt es zum Gewichtsverlust. Zusatz-Bonus: Die Schlafqualität verbessert sich.

Was kostet Keto?

Die Vorteile der Keto Tropfen haben Sie überzeugt? Wenn Sie die Keto aus der Höhle der Löwen kaufen wollen, werden Sie sich sicherlich schnell fragen, was die Tropfen wohl so kosten. Die Webseite www.healthstatus.com empfiehlt den Kauf der Keto Tropfen. Mit Tropfen aus der Höhle der Löwen abnehmen? Gelingt ganz leicht! Erfahrungen vieler Nutzer zeigen, dass das Keto burn aus der Höhle der Löwen funktioniert. Heißhunger bleibt aus und die Fettverbrennung wird angeregt. Keto Tropfen kosten etwa 50 Euro und unterliegen strengen EU-Auflagen. So können Sie sicher sein, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt in den Händen halten. Die Wirkung der Tropfen stellt sich innerhalb weniger Tage beziehungsweise Wochen ein.

Mythen der Keto-Diät

Wie bei vielen anderen Diäten, ranken sich viele Mythen um die Keto-Diät. Im Folgenden werden die häufigsten Mythen auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht.

Bei der Keto-Diät kommt es zu einem Nährstoffmangel.

Dies kann nur passieren, wenn Sie nicht auf eine ausgewogene Ernährung achten. Eine gesunde ketogene Ernährung basiert auf Gemüse, Fleisch, Eier – angereichert mit wertvollen Ölen. Wer sich an die Regeln hält, der wird keinen Nährstoffmangel erleiden.

Durch eine Keto-Diät wird man krank.

Tatsächlich kann es bei der Umstellung zu der Keto-Diät zu einer sogenannten Keto-Grippe kommen. Ihr Körper war es wahrscheinlich gewöhnt, vor allem Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Fallen diese weg und es kommt zur Ketose, kann es zu Schwindel und Kopfschmerzen kommen. Dies gilt aber nur für die ersten Tage. Entgegenwirken können Sie diesen Umstellungssymptomen, indem Sie ausreichend trinken und Ihre Salzzufuhr erhöhen.

Keto-Diät macht gute Laune.

Sie verbinden Diät mit schlechter Laune, weil Sie ungern auf Süßigkeiten und Co. verzichten wollen? Dann kommt die Keto-Diät gerade richtig. Hier ist gute Laune vorprogrammiert. Verantwortlich ist die Ketose, die Serotonin freisetzt. Ein Hormon, dass uns glücklich macht.

Die Keto-Diät erhöht den Cholesterinspiegel.

Viele Menschen befürchten, dass durch die vermehrte Fettaufnahme, der Cholesterinwert durch die Decke geht. Doch das ist falsch. Bei den meisten Menschen wirkt sich die Keto-Diät positiv auf das Verhältnis zwischen LDL und HDL aus, indem das gute HDL steigt und das schlechte LDL sinkt.

Durch eine Keto-Diät kommt es zu unangenehmem Mundgeruch.

Dies ist leider möglich. Wenn der Körper Ketone bildet, wird der Ketonkörper Aceton von Ihnen ausgeatmet. Ihr Atem erinnert dann tatsächlich ein bisschen an Nagellackentferner. Doch keine Sorge, der schlechte Atem ist kein Dauerzustand. Nach spätestens zwei Wochen verschwindet er so schnell wie er gekommen ist. In der Zwischenzeit können Sie Ihren üblen Atem mit ausreichend Flüssigkeit und Kaugummis wirksam bekämpfen.

Bei der Keto-Diät isst man nur Fleisch.

Es muss nicht jeden Tag ein Steak auf dem Teller landen. Sie können sogar als Vegetarier eine Keto-Diät anfangen. Setzen Sie dann auf Milchprodukte und Eier.

Durch die Keto-Diät verliert man an Muskelmasse.

Wie bei jeder Diät kann man an Muskelmasse verlieren. Durch die erhöhte Proteinzufuhr verläuft der Prozess aber nicht so stark wie bei anderen Diäten.

Vergessen Sie nicht den Sport!

Durch die Keto-Diät können Sie schnell an Gewicht verlieren. Es empfiehlt sich, eine dauerhafte Ernährungsumstellung anzustreben, um auch langfristig von den Vorteilen dieser Ernährungsform zu profitieren. Lassen Sie Ihren Körper ruhig Zeit, 10kg und mehr verlieren nur die Teilnehmer von Biggest Loser. Gesund ist eine Abnahme von 0,5 bis 1kg pro Woche. Ein halbes Kilo? Das ist Ihnen zu wenig? Dann halten Sie sich vor Augen, was ein halbes Kilo wirklich ist – zum Beispiel fünf ganze Tafeln Schokolade! Und das ist doch schon eine ganze Menge, oder?

Ihre Ernährungsumstellung sollten Sie mit Sport kombinieren. Zum einen, um Ihren Abnehmprozess zu unterstützen und dem Muskelverlust entgegenzuwirken. Zum andern, um Ihr Bindegewebe zu straffen. Darüber hinaus hat Sport noch einen weiteren Vorteil – wenn man sich erst mal aufgerafft hat, macht er glücklich. Verantwortlich sind hier die Glückshormone Serotonin und Dopamin. Wenn Sie bisher zu den Sportmuffeln gehörten, empfiehlt es sich, mit gelenkschonenden Sportarten wie Schwimmen oder Radfahren anzufangen. Steigern Sie sich langsam, aber stetig. Und versuchen Sie, Ihre Sporteinheit zur Routine werden zu lassen. Dann hat der innere Schweinehund, der Sie versucht, nach der Arbeit auf die Couch zu ziehen, keine Chance.

Fazit: Abnehmen mit der Keto-Diät funktioniert! Daneben hat die Keto-Diät noch viele andere positive Auswirkungen auf Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes Typ 2 und Akne. Unterstützend wirken die ketogenen Tropfen, die im Internet mit der Höhle der Löwen in Verbindung gebracht werden. Erfahrungen zahlreicher Menschen zeigen, dass die Abnehmtropfen funktionieren. Sie zügeln das Hungergefühl und feuern die Fettverbrennung an und können eine Keto-Diät so effektiv unterstützen. Um diese ranken sich viele Mythen, einige sind wahr, andere gehören eher ins Fabelreich, wie die Behauptung, dass eine Keto-Diät nur was für Fleischesser ist.