Das Wochenende in Stuttgart

7 Die Bilder wiederholen sich. Am kommenden Wochenende gehört der Schlossplatz wieder dem Kinder- und Familienfestival. Foto: Archiv/Veranstalter

Wohin am letzten Wochenende der Pfingstferien? Das Kinder- und Familienfestival ist ein Muss. Und am Marktplatz wird in aller Öffentlichkeit gestrickt.















Der Veranstaltungskalender fürs Wochenende ist prall gefüllt. Wohin gehen? Was sehen? Unsere Empfehlungen berücksichtigen große Events, aber auch Veranstaltungen, die etwas aus dem Rahmen fallen. Dazu zählt der Knit in Public Day auf dem Marktplatz. Bitte was? Erklärung folgt.