Klar, Einigen ist es bereits zu lange zu warm. Manche Tierarten aber hätten gerne noch mehr davon. Welche und wie viele aber gibt es eigentlich in Stuttgarter Gefilden? An diesem Samstag, 17. Juni, wollen es Forscherinnen und Forscher der Universität Hohenheim genau wissen. Von 13 Uhr an werden Bienen und Spinnen, Wiesenpflanzen und Mammutbäume, Fledermäuse, Siebenschläfer und Vögel gezählt. Am Tag der Artenvielfalt ist Mitmachen Trumpf: Mindestens 1000 Arten zu erfassen ist das Ziel – um im Rennen um den Titel „artenreichster Campus Europas“ mit dabeisein zu können.