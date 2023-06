9 Immer wieder schön: Heusteigviertelfest Foto: lichtgut/Julian Rettig

Klar, das Kessel-Festival übertönt buchstäblich alles. Doch dieses Wochenende hat noch viel mehr zu bieten: Märchen, Bunkerführungen und eine besondere Mahnung gegen das Vergessen.















An diesem Wochenende kann man es sich einfach machen: Eigentlich müsste man das Heusteigviertelfest von diesem Freitag, 23. Juni, bis zum Sonntag, 25. Juni, gar nicht mehr verlassen. Aber dann würde man so viel anderes verpassen – nicht nur das Brodeln des top besetzten Kessel-Festivals, sondern auch den Start der Rosenau-„Seebühne“ am und auf dem Feuersee im Westen. Mit einer Leseshow eröffnet Patrick Salmen am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr den Reigen, am Samstag, 24. Juni gibt es ein Doppelpack – um 19 Uhr mit Niko Mahle und um 21 Uhr mit besonderen Klangwelten von David Weber, Held des Musikkabaretts.