7 Lächeln auf der Platte: „Mein Schlossplatz" auf dem Kleinen Schlossplatz geht mit dem Predawn Festival weiter.

In Hamburg kann der VfB Stuttgart am 5. Juni die Erste Liga sichern. Zum Durchatmen in Stuttgart an diesem Wochenende empfehlen sich Mineralbad Berg, Theaterschiff und der Kleine Schlossplatz.















Auch Feierwütige können an diesem Wochenende etwas durchatmen und einfach mal wieder die schönsten Ausblicke genießen – ob von der Uhlandshöhe, vom Burgholzhofturm oder einfach mal wieder von ganz oben und also von der Aussichtsplattform des Fernsehturmes. Was es gleichwohl „unten“ alles zu sehen und zu erleben gibt? Hier unsere Empfehlungen.

Abtauchen um Aufzutauchen

Dieses und jenes Bad ist zu? Der Kurzurlaub ist zu teuer? Ein Trinkbrunnen mitten im Schwimmbecken ist eine Sensation? Dann gibt es nur eines – ein Tag im Mineralbad Berg. Am schönsten ist es auf den Holzliegen um das Becken. Einzig der Frevel des warmen Wassers in der wunderbar sanierten früheren Kaltbadehalle stört – und wäre zumindest im Sommer problemlos abzustellen. Auch sind die feinen Pläne des Büros 4a Architekten für die Gastronomie unverständlich weit ins Abseits gerückt. Damit gilt: Eines der schönsten Bäder in ganz Deutschland bleibt unvollendet. Und doch: Mehr Wohlgefühl geht nicht.

Unser Schlossplatz

Leicht irreführend bleibt sie ja, die Losung „Mein Schlossplatz“ für das Frühjahrsprogramm auf dem Kleinen Schlossplatz. An diesem Wochenende kommt jedoch bereits an diesem Freitag, 2. Juni, von 16 bis 22 Uhr ein Angebot hinzu, welches das „Mein Schlossplatz“ mal eben in „Unser Schlossplatz“ verwandelt: das Predawn Arts Festival „für Groß und Klein mit Musik, Partys, Kunst und einer Kegelbahn“ Musik gibt es auch. An diesem Samstag, 3. Juni, geht das Festival weiter – ebenfalls von 16 bis 22 Uhr.

Theater auf dem Wasser

Ob sich Helene Fischer ihre „Achterbahn“ so vorstellt? „Er ist verheiratet und im Moment Strohwitwer. Sie ist deutlich jünger und lernt ihn in der Bar kennen. Aus dem letzten Glas in seinem Apartment wird eine ,Achterbahn’ der Emotionen.“ Wie zumindest diese endet, kann man in Eric Assous’ Komödie live erleben – an diesem Freitag, 2. Juni, und an diesem Samstag, 3. Juni jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 4. Juni (18 Uhr) auf dem Theaterschiff in Bad Cannstatt (Am Mühlgrün).

Frauen im Widerstand

Auch an diesem Sonntag, 4. Juni, gibt es um 11 Uhr in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss (Eingang vom Karlsplatz aus) in Stuttgart eine Themenführung. Ausgehend von den Geschehnissen um das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 durch Claus Schenk Graf von Stauffenberg wird beleuchtet, welch großes Netzwerk sich hinter dem Umsturzversuch entwickelt hatte – mit sehr vielen Frauen darin. Treffpunkt für die Führung „Stauffenberg und das Netzwerk vom 20. Juli“ ist in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Stuttgart ist Erste Liga

Wie nimmt man am besten Anlauf für das große Daumendrücken am Montag, 5. Juni, wenn der VfB Stuttgart in Hamburg gegen den HSV den Verbleib in der Ersten Fußball-Bundesliga sichern will? Mit Bundesliga-Fieber natürlich. Am Samstag, 3. Juni, 13 Uhr empfangen in der Baseball-Bundesliga die Stuttgart Reds am Schnarrenberg das Team aus Hünstetten – und am Sonntag, 4. Juni, ist um 16.05 Uhr in der Porschearena Anpfiff für das Heimspiel des TVB Stuttgart gegen den Altmeister Vfl Gummersbach.