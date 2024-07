Das Wetter am Wochenende: Nach dem Zwischenhoch wird es wieder nass

1 Am Wochenende wird es wieder nass. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die gute Nachricht: Zum EM-Viertelfinalspiel in Düsseldorf am Samstag soll es weitgehend trocken bleiben. Für das spätere Spiel in Berlin sind die Aussichten noch unsicher.











Offenbach - Dieser Sommer ist gefühlt gerade keiner: Nach einem kurzen Zwischenhoch gibt es am Samstag schon wieder Schauer und Gewitter. Neben Starkregen sind laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch Hagel und Sturmböen möglich. "Vor allem bei Mehrfachtreffern sowie im Südosten kann der Starkregen auch Mengen bis 40 Litern pro Quadratmeter erreichen und somit unwetterartig ausfallen", sagt DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn.

"In den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden beruhigt sich das Wetter von Westen her wieder, sodass das EM-Viertelfinalspiel England - Schweiz in Düsseldorf weitgehend trocken, wenn auch noch etwas windig über die Bühne gehen sollte", so Kernn. "Für das spätere Spiel Niederlande - Türkei in Berlin sind die Aussichten noch unsicher. Möglicherweise gibt es zu Beginn noch Schauer oder einzelne Gewitter, später trocknet es auch dort ab."

Vor den Schauern und Gewittern ist es vor allem in der Osthälfte des Landes sommerlich warm. Dort kann es zwischen 27 und 31 Grad warm werden. Nach Westen hin ist die Luft deutlich kühler, es gibt dort maximal 21 bis 24 Grad. Auch Sonntag kann es gebietsweise zu Warnungen vor Stark- oder Dauerregen kommen.