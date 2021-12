1 Bonbon für Plochingen: ein Tusch auf das 24 Millionen Euro teure Musikzentrum der baden-württembergischen Bläser. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Musikzentrum des Blasmusikverbands Baden-Württemberg hat Plochingen Schlagzeilen geschrieben. Hart gearbeitet hat die Stadt an anderer Front.















Link kopiert

Plochingen - Während sich die Stadt Plochingen tapfer weiter an der knapp 50 Millionen Euro schweren Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums abarbeitet, hat sie es im vergangenen Jahr mit einem „nur“ halb so teuren Objekt in die Schlagzeilen geschafft. Und das beste daran: Sie hat das neue Musikzentrum in der Eisenbahnstraße nicht bezahlen müssen. Der Blasmusikverband Baden-Württemberg war der Bauherr. Und der hat es Anfang September gerade noch geschafft, seine landesweite Aus- und Weiterbildungsakademie einzuweihen, bevor sich die Infektionslage wieder zuspitzte. Allerdings ohne Tag der offenen Tür für alle Neugierigen – sondern nur mit maskierten Ehrengästen.