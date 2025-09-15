Das U17 im Museum Sinsheim: Einsatz in der Tiefe: Ein U-Boot-Offizier erzählt
6
Lars Armstroff auf seinem Untersee-Boot Foto: Andreas Reiner

Lars Armstroff durchkreuzte im U-Boot die Ostsee, die Nordsee, das Mittelmeer und nahm an Nato-Manövern teil. Jetzt steht sein ausgemustertes U17 im Technikmuseum Sinsheim.

Da sind noch Spuren von Muscheln und Seepocken auf dem Stahlrumpf. „Das kleine Mäuseloch hier war das Signalhorn. Und das Loch hier der Diesel-Auspuff, wenn wir über Wasser fuhren. Für das Tauchen gab es dann die schmalen Schlitze da vorn. Die verteilten die Abgase feiner, das machte es schwieriger, uns mit Wärmebildkameras zu orten.“

