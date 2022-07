1 Walter Lazarek, Michael Jakob und Erika Nirk (von links) vom Heimatverein Berkheim wissen, dass sich unter dem idyllischen Stoiriegel-Wäldchen im Hintergrund die Überreste eines römischen Gutshofs verbergen. Foto: Gaby Weiß

Im Berkheimer Stoiriegel-Wäldchen verbergen sich Mauerfundamente eines römischen Gutshofs aus dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. Überreste von Ziegeln und Gebrauchskeramik sind im Stadtmuseum Esslingen erhalten.















Ein idyllisches, gut ein Hektar großes, fast quadratisches Wäldchen mit sehr alten Eichen und Buchen ragt, südöstlich vom Berkheimer Ortszentrum, inmitten von flachen Wiesen und ebenen Ackerflächen auf. Auf der einen Seite grenzt es an den Stoiriegelplatz, auf der anderen stößt es direkt an die Grenze zur Denkendorfer Gemarkung: Hier stand – in der zweiten Hälfte des zweiten bis Anfang des dritten Jahrhunderts nach Christus – ein römischer Gutshof mit zwei Gebäuden in einer doppelten Ummauerung. Wer sich heute zwischen Büschen und Bäumen ins unberührte Dickicht des Stoiriegel-Wäldchens vorwagt und den Blick sorgsam auf den Waldboden richtet, entdeckt: Nichts. An der Oberfläche gibt es keine Spuren von der einstigen Villa Rustica an der alten römischen Heerstraße, die die Kastelle in Cannstatt und Köngen verband.