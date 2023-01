30 Auf dem Stuttgarter Weissenhof schlagen 2023 wieder einige der weltbesten Tennisprofis bei den Boss Open auf. Foto: Baumann/Julia Rahn

Stuttgart ohne das hochkarätige Reitturnier im Herbst? Oder ohne die mit Stars gespickten Tennisturniere? Ohne den DTB-Pokal der Turnerinnen und Turner? Alles irgendwie nicht vorstellbar. Und was das neue Jahr 2023 angeht, muss sich das auch niemand vorstellen.

Zahlreiche traditionsreich Sportveranstaltungen werden auch im neuen Jahr über die Bühne gehen. Dazu gibt es aber auch die eine oder andere Veranstaltung, die sich erst in der jüngeren Vergangenheit etabliert hat – und es gibt auch Premieren. So macht etwa das Eintagesradrennen der Frauen, der Women’s Cycling Grand Prix, erstmals Station in Stuttgart und der Region.

2024 kommt die Fußball-EM nach Stuttgart

Sicher ist schon jetzt: Auch 2023 geht es sportlich zu in der Landeshauptstadt und ihrem Umland – bevor dann 2024 der Fokus noch ein bisschen mehr auf Stuttgart gerichtet sein wird. Dann ist die Mercedes-Benz-Arena eines der Stadien, in dem Spiele der Fußball-EM stattfinden werden.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst geht der Blick ins Jahr 2023 und die Sportevents, die dann stattfinden. Welche das sind? Wir haben einen Überblick in unserer Bildergalerie zusammengestellt.