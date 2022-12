1 Jung und dennoch etabliert: das Jakob Bänsch Quartett. „Viva La Vida“ spielen Songs von „Coldplay“. Foto: Veranstalter/Alex Dietrich

Ob Brass, Jazz oder Pop – wer an diesem Wochenende Lust auf Livemusik hat, hat zum Jahreswechsel zumindest ein paar Möglichkeiten. In den kommenden Tagen gibt es wenige, aber besondere Konzerte an verschiedenen Spielstätten im Kreis Esslingen.

Reminiszenz an Coldplay

Los geht es an diesem Donnerstag, 29. Dezember. Wer Fan der populären britischen Pop-Band Coldplay ist, kann ihre Songs von 19.30 Uhr an im Kirchheimer Stadtkino, Max-Eyth-Straße 1, hören – hier tritt zwar nicht das Original, aber die Tribute-Band Viva La Vida auf die Bühne – offenbar benannt nach dem gleichnamigen Coldplay-Song aus dem Jahr 2008. Nach Angaben des Veranstalters ist „Viva La Vida“ eine unvergleichliche Coldplay-Tribute Band, die sich im süddeutschen Raum bereits einen Namen gemacht habe: „Mit originalgetreuem Sound und einer Frontstimme, die Chris Martins sehr nahe kommt, geben die vier außergewöhnlichen Musiker die Songs von Coldplay authentisch und voll Enthusiasmus wieder. Die spektakuläre Lightshow, das detailverliebte Bühnenbild und eine mitreißende Atmosphäre ergänzen die Viva-La-Vida-Bühnenshow und machen sie zum einmaligen Konzerterlebnis.“

Songs mit Vibrafon und Kontrabass

Gleich zwei Konzerte in einem bekommen die Gäste der Dieselstraße in Esslingen am Freitag, 30. Dezember, zu hören. Von 20 Uhr an treten hier Dizzy Krisch mit Karoline Höfler sowie das Jakob Bänsch Quartett auf. Der Tübinger Krisch spielt mit der Stuttgarterin Höfler seine eigen komponierten „Roof Songs“ in der ungewöhnlichen Besetzung Vibrafon und Kontrabass. Der erst 19-jährige Jakob Bänsch ist bereits ein etablierter Jazzmusiker (Trompete und Flügelhorn). 2020 wurde er eines der jüngsten Mitglieder des Bundesjazzorchesters seit Gründung. Er arbeitete mit internationalen Größen wie Melissa Aldana und Theo Croker und präsentierte seine eigene Musik im großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg. In der Dieselstraße tritt er mit dem Jakob Bänsch Quartett auf, das zum Großteil Eigenkompositionen des Bandleaders spielt. Bei diesen scheinen Inspirationen der klassisch-impressionistischen Musik von Meistern wie Mahler oder Ravel genauso durch, wie von modernen Jazzkomponisten.

Konzert mit der Walcker-Orgel

Festlich wird es vor dem Raclette an Silvester. Am Samstag, 31. Dezember, um 16 Uhr beginnt in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Neuhausen, Klosterstraße 10, ein Konzert zum Jahresabschluss. Es musiziert das Ludwigsburger Blechbläser Quintett unter der Leitung von Hubertus von Stackelberg, begleitet an der E. F. Walcker-Orgel von Martin Kaleschke, Bezirkskantor an der Stadtkirche Ludwigsburg. Darüber hinaus wirkt das Uli Gutscher Jazz-Trio aus Stuttgart mit. Die Abendkasse öffnet um 15.15 Uhr im Hauptportal.