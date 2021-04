Sonniger Start in den Pandemie-Frühling

1 Dieses Foto der bunten Frühlingsblumen vor grauem Himmel wurde am 22. März in Esslingen gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

Die Meteorologen haben festgestellt , dass der März „zu trocken, sehr sonnig und etwas zu kalt“ gewesen ist.

Kreis Esslingen - Bei Minusgraden frieren, aber auch bei sommerlichen Temperaturen das erste Eis zum Mitnehmen genießen – das Wetter im März war recht vielseitig. Es gab von allem: Schnee, Regen, Sonnenschein und etliche Wolken. Am 6. März haben die Meteorologen vom Stuttgarter Schnarrenberg für die Region eine Temperatur von minus 3,8 Grad Celsius gemessen. Am 31. März zeigte das Thermometer 24 Grad an.