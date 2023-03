Messerangriff an Esslinger Schule Acht Jahre Haft für 25-Jährigen – und Psychiatrie

Ein Mann greift im Juni vergangenen Jahres an einer Esslinger Schule ein Mädchen mit einem Messer an. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung muss er jetzt in Haft – und in die Psychiatrie.