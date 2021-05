Das neue Geschäft in Neuhausens Ortsmitte öffnet am 1. Juli

1 Jörg Moosmann von der NIntegrA ist derzeit mit der Koordination letzter Arbeiten im CAP-Markt Neuhausen beschäftigt. Foto: Ines Rudel

Mit den letzten Arbeiten im neuen CAP-Markt in der Ortsmitte von Neuhausen ist Jörg Moosmann beschäftigt. Der Chef der integrativen Märkte des Sozialunternehmens NintegrA freut sich auf die Eröffnung am 1. Juli.

Neuhausen - Die „Schnippelküche“ ist schon fertig. Da bereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CAP-Marktes in Neuhausen künftig frische Salate und Obst für die Kundschaft vor. Als einer von drei der 16 CAP-Märkte des Sozialunternehmens NintegrA bietet das Lebensmittelgeschäft auf den Fildern dieses Sortiment an. Am 1. Juli öffnet das neue Geschäft in der Marktstraße seine Pforten. Die Regale stehen schon. Allerdings sind bei der Elektrik und in anderen Bereichen noch Restarbeiten zu erledigen.