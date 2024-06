Das neue Esslinger Altstadtviertele: Sehr viel Energie für die City

1 Welche Energie passt zur Esslinger City? Dieser Frage geht das siebte Esslinger Altstadtviertele nach. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Esslingen will bis 2040 Klimaneutralität erreichen. Ein erstes Konzept zur kommunalen Wärmeplanung wurde erarbeitet. Was kommt nun auf Eigentümer oder Mieter von Immobilien zu? Dieser Frage wird beim siebten Esslinger Altstadtviertele nachgegangen.











Energisch verfolgen die Initiatoren des Esslinger Altstadtvierteles das Thema „Energie für die Altstadt“. Der offene Bürgertreff hatte diesen Punkt schon einmal im November 2022 aufgegriffen. Doch der Nachklapp sei nötig, heißt es im Ankündigungstext. Denn seither habe sich viel getan. Darum dreht sich die Diskussion am Donnerstag, 20. Juni, von 19 Uhr an im Bürgersaal des Alten Rathauses in Esslingen um „Wärmeversorgung für die Altstadt“.