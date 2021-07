Für viele Esslinger ist das Gemeindehaus am Blarerplatz das Gedächtnis ihrer Stadt. Im „Blarer“ wurden Abschlussbälle, Schulfeiern und etliche andere Feste gefeiert. Darum soll das Haus der Erinnerungen aufgepeppt werden: Für eine Neukonzeption sind bereits Spenden in Höhe von 100 000 Euro eingegangen.

Esslingen - Abiturzeugnisse wurden hier mit banger oder freudiger Erwartung entgegen genommen. Bei Abschlussbällen kam es zu ersten Flirts. Ganze Schülergenerationen feierten ihren Schulabschluss in diesen Räumlichkeiten, und sogar Klassen der Kirchenmusikschule wurden hier unterrichtet: Das Gemeindehaus am Blarerplatz hat Esslingen und die Esslinger geprägt. „Es gibt engste biografische Verbindungen“, betont Günter Wagner von der Initiativgruppe „Das neue Blarer“. Darum freuen er und seine Mitverantwortlichen sich über einen ersten wichtigen Etappensieg im Rennen um den Erhalt des prägnanten Gebäudes mitten in der Innenstadt. Denn innerhalb eines halben Jahres haben Bürgerinnen und Bürger 100 000 Euro für eine Neukonzeption der Nutzung, für technische Aufrüstungen, bauliche Veränderungen, Gebäudeertüchtigungen, Umbau und den Weiterbetrieb gespendet.