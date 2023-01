1 Ein eingespieltes Team sind Yvonne und Sebastian Manz in Familie und Beruf. Foto: Ines Rudel

Ein eingespieltes Team sind Sebastian und Yvonne Manz auf der Bühne und in der Familie. Der Solo-Klarinettist und die Dirigentin der Stadtkapelle Ostfildern setzen auf Harmonie.















Mit Begeisterung gegen den Strich gebürstet hat das Klarinettisten-Ehepaar Yvonne und Sebastian Manz Polka-Rhythmen, die beim Neujahrsempfang der Stadt Ostfildern erklungen sind. Beim „Klarinettenmuckl“ war zu spüren, dass der Solist des Radio-Symphonieorchesters des SWR und die Dirigentin des Musikvereins Stadtkapelle Ruit ein gutes Team sind.

Aber nicht nur musikalisch harmonieren die beiden. Auch das Familienleben mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter Nicole in Ruit meistern die beiden spielend. „Das klappt zurzeit aber nur, weil meine Mutter immer wieder bei der Betreuung einspringt“, räumt Nicole Manz ein. Ihr 36-jähriger Mann hofft, dass die Kleine vom dritten Lebensjahr an einen Kindergartenplatz bekommt: „Das ist leider in der Region ein großes Problem“, berichtet er aus Erfahrung. Da sieht das Musiker-Ehepaar erheblichen Nachholbedarf.

Wenn Sebastian Manz von seinen Gastspielen in ganz Deutschland und Europa zurückkommt, genießt er es, mit seiner Tochter Lego zu spielen. Gemeinsam bauen die zwei ganze Städte. „Ein Bauernhof muss immer dabei sein“, sagt Sebastian Manz lachend. Denn die kleine Nicole liebt Tiere über alles.

Kennengelernt haben sich Yvonne und Sebastian Manz in Karlsruhe. Sie studierte dort an der Musikhochschule – und besuchte einen Kurs bei ihrem späteren Mann. Danach blieben sie in Kontakt, lernten sich langsam schätzen und lieben.

Viel Zeit mit der Tochter verbringen

Wie bringt das Künstler-Ehepaar Beruf und Familie zusammen? „Wir spielen beide Klarinette, aber arbeiten in unterschiedlichen Bereichen“, sagt Sebastian Manz. Neben der Tätigkeit für das Radio-Symphonieorchester konzertiert er in der Stuttgarter Liederhalle ebenso wie in anderen großen Häusern in Deutschland und Europa, ist viel auf Reisen. Er gilt in der Fachwelt als einer der besten deutschen Klarinettisten.

Dass ihm seine 34-jährige Frau da den Rücken freihält, macht ihn glücklich und auch dankbar. Möglichst viel Zeit mit der Tochter zu verbringen, und dann seinerseits die Dirigentin des Musikvereins und Musiklehrerin zu entlasten, ist ihm wichtig: „Wir ergänzen und wunderbar“, schwärmt der 36-Jährige. Im vergangenen April hat Yvonne Manz den Taktstock des Musikvereins Stadtkapelle Ruit von Frank Münzenmayer übernommen. Bereits seit eineinhalb Jahren leitet sie dort das Jugendorchester. Wer die Dirigentin auf dem Podest des Musikvereins erlebt, spürt schnell, dass sie in der Aufgabe aufgeht.

„Die Vereinsmitglieder fordern, aber nicht überfordern“, das ist ihr Ziel. Für den Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt Ostfildern im Kubino in Nellingen hat sie mit ihnen ein Medley aus dem Musical „Tanz der Vampire“ und Arrangements mit Songs der Band Coldplay einstudiert. Diese moderne Musik hat das Publikum mitgerissen. „Die Musikerinnen und Musiker finden es spannend, Neues auszuprobieren“, sagt Yvonne Manz, die sich selbst gerne neuen Herausforderungen stellt. Ihr Traum sei es immer gewesen, als Musikpädagogin zu arbeiten. Bei der Filderstädter Musikschule Filum betreut sie nun die musikalische Früherziehung. „Da finde ich wunderbare Strukturen vor“, sagt die Lehrerin aus Leidenschaft.

Neue musikalische Herausforderungen

Das ist ein besonderer Glücksfall. „Wertschätzung für die Pädagoginnen und Pädagogen und gute Bezahlung“ sind für Sebastian Manz ein Muss. „Musik ist ein wichtiges Bestandteil der Bildung“, betont er. Seine Frau Yvonne sieht es als Pflichtaufgabe in der Gesellschaft an, „dass jedes Kind ein Instrument und eine Sportart erlernen und ausüben darf“. Musikalische Bildung muss für sie in frühester Kindheit beginnen. „Lebenslanges Lernen“ ist da für sie ein wichtiges Ziel. Deshalb bringt sie sowohl Grundschulkindern der Sielminger Bruckenackerschule als auch Seniorinnen und Senioren in einem Pflegeheim verschiedene Instrumente näher.

Schön finden es die Eheleute, wenn sie sich über ihre Berufe austauschen dürfen. Solch fachkundiger Blick von außen tue ihnen gut. Und sie genießen die gemeinsamen Auftritte. Deshalb freut sich der Sebastian Manz, wenn er gelegentlich ein Arrangement für den Ruiter Musikverein beisteuern darf: „Wir beide sind auch auf der Bühne ein ganz wunderbares Team.“

850 Jahre Ruit

Musikverein Ruit

Der Musikverein Ruit ist die Stadtkapelle von ganz Ostfildern. „Musikerinnen und Musiker aus den Stadtteilen spielen zusammen“, erklärt die Dirigentin Yvonne Manz. Sie freut sich, dass das Miteinander klappt. Auch mit der Musikschule Ostfildern arbeitet die Stadtkapelle eng zusammen. Die Pädagoginnen und Pädagogen übernehmen einen Teil der musikalischen Ausbildung für den Musikverein. Neue Mitglieder sind bei den Proben an Donnerstagen willkommen: www.musikverein-ruit.de

Ruiter Jubiläum

Der heutige Stadtteil von Ostfildern wurde im Jahr 1173 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das wird dieses Jahr gebührend gefeiert, wozu auch der Musikverein beiträgt, und zwar am Wochenende am 17. und 18. Juni. Zum Jubiläum des Stadtteils gibt es das ganze Jahr über Veranstaltungen. Am 1. Januar 1975 wurde Ruit im Zuge der Gemeindereform mit Nellingen, Kemnat und Scharnhausen zur Stadt Ostfildern zusammengeschlossen.