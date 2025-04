Das Monokel ist Café und Ausstellungsraum in einem: Hier findet Kunst einen Platz, für die es wenig Raum gibt

1 Sarah Archut-Zeimpekoglou kann sich vorstellen, auch mal ihre eigene Kunst im Monokel au Foto: Sandra Belschner

Bis 29. Mai ist die Ausstellung „Care Concepts“ im Café Monokel in Echterdingen zu sehen. Mit der Kunst, die Sarah Archut-Zeimpekoglou in ihrem Café ausstellt, setzt sie gerne einen feministischen Schwerpunkt. Wie kommt das Konzept Kaffee und Kunst an?











Einen Ort zu schaffen, an dem vor allem Künstlerinnen den Raum für ihre Arbeit bekommen, den sie verdienen – das war der Traum von Sarah Archut-Zeimpekoglou. Im Café Monokel in Echterdingen, das die 40-Jährige zusammen mit ihrem Mann Terry betreibt, hat sie sich ihn in einem ehemaligen Weinkeller erfüllt. „Ich will den Raum gar nicht beschränken, aber ich habe gemerkt, dass Frauen und queere Künstler nicht so die Vorwerkvertreterinnen sind“, erzählt Archut-Zeimpekoglou.