„Das ist nicht mehr mein Bosch“: Beschäftigte kritisieren nach Stellenabbau Bosch

Sebastian Xanke 31.10.2025 - 14:50 Uhr , aktualisiert am 31.10.2025 - 14:50 Uhr

„Das ist nicht mehr mein Bosch“

1 Michail Lazaridis mit seinem Vater an dessen letztem Arbeitstag bei Bosch. Rechts Sara Güney mit ihrer Mappe für 25 Jahre Mitarbeit. Foto: Michail Lazaridis / Sara Güney

Ein vom Stellenabbau betroffener Beschäftigter und eine Ex-Boschlerin aus dem Kreis Esslingen sprechen über den Konzern. Er ist seit 40 Jahren im Unternehmen, sie war es 25 Jahre lang.











Seit 70 Jahren gibt es das Bosch-Stammwerk zur Produktion von Elektro-Werkzeugen in Leinfelden, seit knapp 40 Jahren ist Michail Lazaridis dort beschäftigt. Ende 2026 wird das Werk geschlossen. Und Michail Lazaridis verliert seinen Job. Wenn der Familienvater aus Filderstadt von seiner Zeit bei Bosch erzählt, hört man die tiefe Enttäuschung aus seiner Stimme heraus: „Ich bin mit Leib und Seele ein echter Boschler gewesen – oder nein, ich bin es immer noch – leider.“