„Das ist nicht mehr mein Bosch“: Beschäftigte kritisieren nach Stellenabbau Bosch
1
Michail Lazaridis mit seinem Vater an dessen letztem Arbeitstag bei Bosch. Rechts Sara Güney mit ihrer Mappe für 25 Jahre Mitarbeit. Foto: Michail Lazaridis / Sara Güney

Ein vom Stellenabbau betroffener Beschäftigter und eine Ex-Boschlerin aus dem Kreis Esslingen sprechen über den Konzern. Er ist seit 40 Jahren im Unternehmen, sie war es 25 Jahre lang.

Seit 70 Jahren gibt es das Bosch-Stammwerk zur Produktion von Elektro-Werkzeugen in Leinfelden, seit knapp 40 Jahren ist Michail Lazaridis dort beschäftigt. Ende 2026 wird das Werk geschlossen. Und Michail Lazaridis verliert seinen Job. Wenn der Familienvater aus Filderstadt von seiner Zeit bei Bosch erzählt, hört man die tiefe Enttäuschung aus seiner Stimme heraus: „Ich bin mit Leib und Seele ein echter Boschler gewesen – oder nein, ich bin es immer noch – leider.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.