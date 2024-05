Das ist los am Wochenende: Stuttgart singt mit Apache 207

Das ist los am Wochenende

1 Ganz oben angekommen: Apache 207 Foto: imago/Hartmut Bösener

Da wird selbst das Feuerwerk zum Frühlingsfest-Finale blass: Drei Abende feiert Stuttgart mit Apache 207 in der ausverkauften Schleyerhalle. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.











Das schaffen nur die Größten: Drei Abende hintereinander ist die Schleyerhalle ausverkauft – und der Rapper Apache 207 ist weiter auf Rekordjagd. Um schöner, höher, bunter geht es derweil beim Musikfeuerwerk zum Frühlingsfest-Finale an diesem Sonntag. Was sonst dieses Muttertags-Wochenende alles in Stuttgart los ist? Wir geben Tipps.