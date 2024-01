Das ist los am Wochenende: Stuttgart feiert das Miteinander

CMT und Hochzeitsmesse treffen Vesperkirche, Telefonseelsorge und mehr: Stuttgart zeigt sich an diesem Wochenende so bunt wie das Leben.











Link kopiert

Urlaubsgefühle

Von diesem Samstag an wird die Landesmesse am Flughafen wieder zur Bühne für die großen und kleinen Urlaubsgefühle. Die Messe Caravan Motor Touristik startet – und wer es noch nicht weiß: Die CMT ist die weltweit größte Messe in diesem Feld. Schlendern, Staunen und innerhalb weniger Meter Länder und Kontinente wechseln – die CMT macht es möglich und präsentiert zudem mit Caravan-, Reisemobil- und Campingneuheiten alles, was man zum eigenen Urlaubsglück braucht. Los geht es am Samstag um 10 Uhr – und natürlich gibt es auch alles für den Urlaub mit Fahrrad oder auf großen und kleinen Schiffen zu erkunden.