7 Vor dem Sprung zurück auf die ganz großen Bühnen? Cro spielt am 5. August, auf dem Cannstatter Wasen Foto: regioactive.de/regioactive.de

Ferien? Sind anderswo. Stuttgart tanzt an diesem Wochenende mit Deichkind und Cro in den August und freut sich nicht nur über eine Neuauflage des Umsonst & Draußen-Festivals.















Zwei Abende, zwei Generationen – und doch ein Ziel: die Menschen zum Tanzen zu bringen. Das wird der Hamburger Formation Deichkind an diesem Freitag auf dem Cannstatter Wasen ebenso gut gelingen wie am Samstag an gleicher Stelle dem in Mutlangen geborenen Cro. Festivalstimmung aber gibt es an diesem Wochenende auch in Vaihingen – bei Umsonst & Draußen.