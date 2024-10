Das ist los am Wochenende in Stuttgart: „Wir heiraten“ – Wie schön ist das denn!

Das ist los am Wochenende in Stuttgart

1 Immer noch ein Versprechen auf Glück: der Hochzeitstag Foto:

Vom „schönsten Tag“ bis Philip Poisels schönstem Lied – hier sind unsere Tipps für ein tolles Wochenende in Stuttgart.











Link kopiert

Klar gilt an diesem Freitagabend: Alexander Nübel gucken – beim Debüt des VfB-Torhüters in der Fußball-Nationalmannschaft. Doch es gibt noch mehr Staunenswertes.

Eröffnung in der Staatsgalerie

Tanzen in der Staatsgalerie Stuttgart? An diesem Freitag (18 Uhr) steht die Freude unter besonders günstigen Sternen. Mit der Eröffnung einer Schau zu Fotos der 1920er Jahre und der Erinnerung an das Bauhaus-Gefühl internationalen Aufbruchs verbindet sich ein starkes Stück Tanzmusik-Geschichte. Da verzeiht man gern den kühlen Ausstellungstitel „Neues Sehen, Neue Sachlichkeit und Bauhaus“ für die Auswahl aus der exquisiten Sammlung Dietmar Siegert. Das alles findet statt in The Gällery, der Staatsgalerie-Arena für Kunst mit Fotografie.

Anlauf zur Wissenschaftsstadt

Die Anläufe zur Wissenschaftsstadt Stuttgart krönt auch dieses Jahr das Wissenschaftsfestival. Los geht es an diesem Freitag um 18 Uhr im Stuttgarter Rathaus, aber eigentlich überall in der Stadt, die es realen Tüftlern und Neuland-Erforscherinnen und -Erforschern doch nicht immer leicht macht. Beim Auftakt neben Landeswissenschaftsministerin Petra Olschowski mit dabei: Ranga Yogeshwar. Der Star der Wissenschaftsvermittlung ist selbst Physiker.

Ranga Yogeshwar Foto: Ranga Yogeshwar

Die Messe für den „schönsten Tag“

Gerne und oft totgesagt, immer wieder in neuem Gewand auferstanden – Hochzeiten und Hochzeitsfeste bleiben ein eigenes Phänomen. Allein dass muss gefeiert werden. Nur wie? Antworten gibt auch diesen Herbst die Hochzeitsmesse in der Landesmesse Stuttgart am Flughafen. An diesem Samstag und Sonntag geht es bei „Wir heiraten“ um alles, was das Paar-Doppelherz begehrt – jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Ein Glas auf die Calwer Passage

Apropos „auferstanden“ – für die Calwer Passage fehlt auch zwei Jahre nach ihrem Neustart noch der richtige Stempel. Wie wäre es mit „Calwerbration“? Genau die wird an diesem Samstag von 11 bis offiziell 20 Uhr geboten. Schöner einkaufen mit DJ-Tönen – mehr geht kaum.

Varieté in Bestform

Stimmt, die Premiere ist einen Monat her. Aber trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb zeigen sich die vier Generationen auf der Bühne des Friedrichbau-Varietés am Pragsattel anhaltend in Bestform. „Generations. Reife Leistung“ heißt das aktuelle Programm: an diesem Freitag und Samstag um 20 Uhr, an diesem Sonntag um 18 Uhr.

Areal Wagenhalle feiert Jubiläum

Einen Hauch urbanen Hochgefühls bringt in Stuttgart das Areal Wagenhalle. Nicht aber der Hochglanz-Tempel selbst, sondern der benachbarte Kunstverein und der Bauzug 3YG. An diesem Samstag und Sonntag feiern sie Doppeljubiläum: 20 Jahre Kunstverein, 25 Jahre Bauzug. Wer nicht hingeht? Verpasst garantiert etwas!

Philip Poisel in der Liederhalle

Wenn Philipp Poisel „Alt und Grau“ singt, verliert die Zeit ihre Bedeutung. Verlieren kann man sich auch in seinem Album „Neon Acoustic Orchestra“. Im April 2023 in Metzingen vor Freunden aufgezeichnet, sorgen Bläser und Streicher für noch ein paar Gefühle mehr. Auch an diesem Sonntag um 19 Uhr beim Konzert in der Liederhalle?