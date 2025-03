Das IBA-Festival im Kreis Esslingen: Visionen der Architektur – Das Holzpakhaus wird zu Festivalbühne

1 Das IBA-Festival wird am 9. Mai im Wendlinger Holzparkhaus am Bahnhof eröffnet. Foto: Ines Rudel

Viel Aufmerksamkeit hat das Holzparkhaus in Wendlingen erregt. Dort wird am 9. Mai das IBA-Festival eröffnet. Bis 26. Mai geben auch weitere Vorhaben im Kreis Esslingen Einblicke.











Link kopiert

Wie sieht die Zukunft des Lebens und des Wohnens aus? Das zeigen 2027 Architekturprojekte in der Region Stuttgart. Einblicke in die Vorhaben der Internationalen Bauausstellung (IBA) gibt das Festival vom 9. bis 24. Mai. Die Reihe wird am 9. Mai im Holzparkhaus am Wendlinger Bahnhof im Schwanenweg eröffnet. Mehrere Projekte in Kommunen im Kreis Esslingen geben erste Einblicke.

Das Festival sei mehr als eine Bühne für die Architektur, sagt Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident Baden-Württembergs hat die Schirmherrschaft übernommen. „Es ist ein Ort, an dem Visionen für eine nachhaltige Zukunft greifbar werden.“ Der feierliche Auftakt am 9. Mai beginnt um 17 Uhr mit einer Podiumsdiskussion und mit Reden. Eine Installation simuliert, wie das Parkhaus für Wohnen und Gewerbe genutzt werden könnte. In den Festivalwochen gibt es im Kreis Esslingen mehrere Projekte der Internationalen Bauausstellung und des IBA-Netzwerks im Kreis Esslingen. Im folgenden Überblick sind einige davon kurz skizziert.

Wendlingen Zu einem Fest lädt die Immobilienfirma HOS am Samstag, 10. Mai, von 15 bis 20 Uhr in die Neckarspinnerei ein. Dabei stehen Geschichte, Kultur und Gemeinschaft im Vordergrund. Experten aus Architektur und Restaurierung geben spannende Einblicke in moderne Techniken zur Erhaltung historischer Bauten. Außerdem gibt es Führungen und ein Format mit Musik.

Die Sanierung der Domäne Weil ist ein Teil des IBA-Netzwerks. Foto: Horst Rudel

Nürtingen Eine Führung durch den essbaren Landschaftspark in Nürtingen steht am Donnerstag, 15. Mai, auf dem Plan. Von 16 bis 20 Uhr geht es auf eine gemeinsame Expedition. In der Gruppe werden nach den Worten der Veranstalter „Zwischenräume erkundet und ganz genau hingeschaut“. Das Welthaus Nürtingen ist ein Vorhaben im IBA’27-Netz.

Kirchheim „Wie kann gute Nachbarschaft in einem neuen Quartier funktionieren, und welche gemeinschaftlich orientierten Wohnformen sind schon umgesetzt?“ Antworten auf diese Fragen gibt es am Freitag, 16. Mai, im Steingauquartier in Kirchheim (Rosa-Heinzelmann-Straße 8). Ab 9 Uhr besprechen die Teilnehmer mit Experten und mit Bewohnern, wie gemeinschaftliches Wohnen gelingen kann.

Ostfildern Auch die Domäne Weil ist ein Schauplatz der Veranstaltungsreihe. Im Schweizer Haus finden am Samstag, 17. Mai, von 11 bis 18 Uh Führungen zum Baufortschritt und zum Biolandbau statt.