Unfall in Baltmannsweiler Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und bleibt in Gebüsch stehen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen, über ein Feld gefahren und in einem Gebüsch zum Stehen gekommen. Die Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.