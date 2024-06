Das Fest rechnet sich für Albverein nicht mehr: Zu viel bürokratische Hürden? Esslinger Sonnwendfeier abgesagt

1 Das Feuer ist erloschen. In Esslingen gibt es keine Sonnwendfeier. Foto: Horst Rudel

Ein großes Feuer gehört bei der Sonnwendfeier dazu und soll böse Geister vertreiben. Auch der Schwäbische Albverein Sulzgries hat fast 60 Jahre lang am Fuße der Esslinger Katharinenlinde ein solches Fest veranstaltet. Damit ist jetzt Schluss.











Link kopiert

Am Besucherinteresse hat es nicht gelegen, dass der Schwäbische Albverein Sulzgries seine Sonnwendfeier absagt, die eigentlich an diesem Samstag geplant war. Seit bald 60 Jahren feierte der Ortsverein die Sonnwende an der Esslinger Katharinenlinde, eine Pause gab es bislang nur während der Pandemie. „Der Aufwand steht in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag“, begründet Gerhard Hailer, Vorsitzender und Kassenwart des Schwäbischen Albvereins Sulzgries, das Aus und die Enttäuschung ist ihm anzuhören. Zu dem Spektakel, dessen Höhepunkte der Fackellauf und der brennende Holzturm waren, sind jedes Mal hunderte Zuschauer aus ganz Esslingen und dem Umland gekommen. Beliebt war es vor allem bei Familien mit Kindern. „Es war herrlich, die Leute sind geströmt“, schwärmt er.