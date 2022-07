Das Estival in Esslingen Endspurt für die Sommersause

Das Estival biegt auf die Zielgerade ein. Am Freitag, 29. Juli, startet die Sommersause rund um den Marktplatz in Esslingen. Die Veranstalter wollen sich die gute Laune weder von Corona noch vom Fachkräftemangel in der Gastronomie vermiesen lassen.