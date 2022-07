1 Die Estival-Feststadt auf dem Marktplatz nimmt Gestalt an: Am Freitag startet die neue Esslinger Sommersause. Foto: Roberto Bulgrin

Das Estival soll zum festlichen Festival werden. Doch bevor Feierwillige ab Freitag, 29. Juli, um 16 Uhr in guter Laune schwelgen können, müssen die Männer von der Aufbaufirma einen Knochenjob erledigen.















Er ist braun gebrannt. Durch drei Wochen Malediven? Nein, leider nicht. Alex Tsavas hat seine Bräune hart erarbeitet. Er habe am Montagmorgen seine Sonnencreme zu Hause vergessen, erzählt er. Daher sei er der Sonne ungeschützt ausgesetzt gewesen. Sein Team aber habe sich mit Lichtschutzfaktor 30 plus eingeschmiert. Das war auch bitternötig. Denn der Trupp einer auf Messebau spezialisierten Firma aus Leinfelden-Echterdingen hat vier Tage lang teilweise in der prallen Sommerhitze, bei Sahara-ähnlichen Temperaturen und unter sengender Sonne auf dem Esslinger Marktplatz geschuftet und die 19 Pavillons für das neue Stadtfest Estival aufgebaut. Die Sommersause und Zwiebelfest-Nachfolgerin startet am Freitag, 29. Juli, um 16 Uhr – und bis dahin muss alles stimmen.