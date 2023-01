1 Mit dem Holzmodell der Wendlinger Galerie planen Rolf Körber (links) und Werner Sommer die nächste Ausstellung. Foto: Ines Rudel

Mit modernen Werken und Künstlergesprächen ziehen die ehrenamtlichen Kuratoren ein gemischtes Publikum in die Wendlinger Galerie. Das Konzept klappt seit 1994.















Mit einem Holzmodell der Wendlinger Galerie stehen Rolf Körber und Werner Sommer in der Kunstvilla. Das Objekt hat das Plochinger Kollektiv Take 5 geschaffen. „Damit planen wir im Kopf schon, wie wir die nächste Ausstellung hängen könnten“, sagt Rolf Körber. Der kunstsinnige Chef des Galerievereins bereitet mit seinem Team die Ausstellung mit der Fotografin Sylwia Makris vor, die am Mittwoch, 1. Februar, um 19.30 Uhr eröffnet wird. Die Künstlerin hat Körber bei einer seiner Reisen auf einer Kunstmesse entdeckt und für die Galerie gewonnen, die über die Stadtgrenzen hinaus Publikum anzieht.