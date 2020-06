Wohnbauprojekt "Salucci-Höfe" in Esslingen Mit Eigenheiten und Eigenleben

Wohnungssuche in Esslingen? Oh je. Dafür braucht man Nerven wie Drahtseile. Eine Linderung der Wohnungsnot soll das Bauprojekt „Salucci-Höfe“ in Esslingen-Weil bringen. Auf einer Gesamtfläche von etwa 17 900 Quadratmetern werden ungefähr 600 Personen ein neues Zuhause finden. Ein ehrgeiziges Projekt!