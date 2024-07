Das Cube in Altbach feiert Jubiläum: Wichtiger Treff für Kinder und Jugendliche

Das Cube in Altbach feiert Jubiläum

1 Steven Schubert ist der Leiter des Jugendhauses Altbach Foto: /Philipp Braitinger

Das Cube in Altbach hat sich zu einer wichtigen Säule der örtlichen Jugendarbeit entwickelt. Der Leiter Steven Schubert bietet den jungen Besuchern viele Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Am Dienstag wird das 25-jährige Jubiläum gefeiert.











Es war kurz vor der Jahrtausendwende als das Jugendhaus in Altbach eröffnet wurde. Inzwischen sorgt das Cube seit 25 Jahren für kinder- und jugendgerechte Freizeitangebote im Ort. „Man brauchte einen Dreh- und Angelpunkt für die Jugendlichen“, erklärt der Leiter Steven Schubert. Der 29-Jährige leitet das Haus seit 2019. Über die noch junge Geschichte des Cube musste er sich anlässlich des anstehenden Jubiläums erst einmal informieren. Beim Stöbern in alten Zeitungsartikeln wurde manches klar – beispielsweise, warum das Jugendhaus 1999 nur in Containerbauweise erstellt wurde.