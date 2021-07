Am Tag nach den Schüssen in Esslingen

1 Im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz ist am Montagabend ein Mann niedergeschossen worden – die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Montagabend ist es im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, ein Mann erleidet eine schwere Schussverletzung. Was haben die Anwohner mitbekommen?

Esslingen - Am Tag nach den Schüssen geht im Grenzgebiet der Esslinger Stadtteile Sankt Bernhard und Hohenkreuz alles seinen gewohnten Gang. Ein typischer Dienstag. Kinder auf den Gehwegen, die Schule ist zu Ende. Einige Passanten steuern schnurstracks auf die Apotheke am Kreisverkehr in der Wäldenbronner Straße zu, machen im Supermarkt und in der Bäckerei gegenüber noch ein paar Besorgungen. Viele von ihnen haben von der Bluttat gar nichts mitbekommen, die sich nur wenige Stunden zuvor an diesem Kreisverkehr ereignet hat.