1 Zwei Familien wohnen im autarken Generationenhaus in der Wittumhalde. Foto: Roberto Bulgrin

Großeltern, Eltern und Kinder wohnen im autarken Generationenhaus der Familie Klockenhoff unter einem Dach. Das innovative Gebäude wurde beim Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ ausgezeichnet.

Esslingen - Die Familien Klockenhoff und Binjung leben im autarken Generationenhaus in der Wittumhalde in Esslingen ihren Traum. Neben dem Ehepaar mit zwei Kindern wohnen die Großeltern im Haus. „Wichtig war uns aber, dass jeder seinen separaten Bereich hat“, sagt Birgit Klockenhoff. „Man lebt getrennt und doch zusammen“, bringt es die Materialwissenschaftlerin auf den Punkt. Sie und ihr Mann Hannes sind glücklich über das hohe Holzhaus, das sich gekonnt in die sehr steile Hanglage einfügt. Der schöne Blick über Esslingen und auf die Burg stellt für die Hausbesitzerin eine besondere Qualität dar. Außerdem findet sie die Wohnlage in der Wittumhalde für eine Familie ideal. „In der Nebenstraße können die Kinder ungestört spielen.“ Abenteuer pur versprechen da auch der Hang und die Gartenanlage auf mehreren Ebenen.