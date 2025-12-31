Das ändert sich 2026: Neue Öffnungszeiten der Müllsammelstellen im Kreis Esslingen

1 Michael Potthast, Geschäftsführer des AWB, führt neue Öffnungszeiten ein. Foto: AWB 2025

Ab Januar gelten nicht nur einheitliche Zeiten für die Sammelstellen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises Esslingen, sondern auch längere. Es gibt jedoch auch zwei kleinere Ausnahmen.

Laut Mitteilung des AWB sollen dieselben Öffnungszeiten auf allen Anlagen bei den Kunden für mehr Klarheit sorgen. Zudem bleiben die AWB-Anlagen zu den Stoßzeiten zukünftig länger offen.

Letzteres betrifft die Freitage und Samstage: freitags kann Müll, Elektroschrott und Co. nun bis 18 Uhr weggebracht werden und samstags bis 13 Uhr. Das war bislang nicht auf allen Anlagen so: „Die Öffnungszeiten der drei Entsorgungsstationen Katzenbühl in Esslingen, Blumentobel bei Beuren und Sielminger Straße in Leinfelden-Echterdingen werden angeglichen“, heißt es in der AWB-Mitteilung. Das gelte auch für die Öffnungszeiten am Kompostwerk in Kirchheim, die Deponie Weißer Stein in Plochingen oder die Recyclinghöfe Zollberg in Esslingen und Eichholz in Filderstadt.“

Warum einheitliche Öffnungszeiten im Kreis Esslingen?

Zu den Gründen der Änderungen teilt Michael Potthast, Geschäftsführer des AWB, mit: „Gerade auf den besonders stark besuchten Anlagen wie unseren Entsorgungsstationen, aber auch am Weißen Stein in Plochingen oder in der Zollberg Straße in Esslingen kommen wir mit den neuen Öffnungszeiten den Gewohnheiten der Menschen in unserem Landkreis entgegen.“ Dienstagsnachmittags hingegen blieben die sieben Anlagen zukünftig geschlossen. Dies seien die Tage, an denen bislang die wenigsten Besucher zu verzeichnen gewesen seien.

Bei den Neuerungen gelte es zwei Ausnahmen zu berücksichtigen: Zwar seien die Öffnungszeiten auf dem Recyclinghof Eichholz angepasst worden – jedoch nur an den Tagen, an denen überhaupt offen sei. Der Hof bleibt dienstags ganztägig sowie montags und mittwochs vormittags geschlossen. Außerdem bleibt die Deponie Weißer Stein in Plochingen auch im kommenden Jahr bis Montag, 2. Februar, zu.

Die neuen Öffnungszeiten im Überblick:

Entsorgungsstationen Katzenbühl (Esslingen), Blumentobel (Beuren), Sielminger Straße (Leinfelden-Echterdingen), Weißer Stein (Plochingen) sowie die AWB-Einrichtung am Kompostwerk Kirchheim und der Recyclinghof Zollberg (Esslingen) sind geöffnet: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 16:45 Uhr; Dienstag und Samstag von 8 bis 13 Uhr; Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr

Der Recyclinghof Eichholz (Filderstadt) hat Montag und Mittwoch vormittags geschlossen; Dienstag ist ganztägig zu.

Mehr Informationen, beispielsweise, was wo entsorgt werden kann, findet man online unter: https://www.awb-es.de/